У Лівії – масові протести: люди штурмували й підпалили будівлю парламенту

У Лівії почалися масові протести в кількох містах. Протестувальники 1 липня штурмували будівлю Палати представників в місті Тобрук на сході країни.

Згодом також влаштували пожежі в кількох частинах цієї будівлі. Люди там вимагали розпуску влади й проведення нових виборів.

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Які вимоги протестувальників у Лівії

Окрім цього, тривають масові протести в столиці Лівії – Триполі, а також у кількох менших містах. Люди вийшли на вулиці не лише з бажанням розпуску органів влади, а й з кількома іншими вимогами. "Нам набридло, набридло! Нація хоче скинути уряди! Ми хочемо електроенергії!" – кричали протестувальники в Триполі.

Протести й підпал парламенту Лівії: дивіться відео

Демонстранти в столиці Триполі підіймають фотографії всіх учасників лівійської сцени (політичної – 24 канал) та скандують: "Усі вони... означає всі",

– повідомляють місцеві.

Демонстранти оприлюднили заяву, де вказали основні вимоги:

розпустити всі органи влади;

оголосити надзвичайний стан в країні;

врегулювати кризу з електроенергією;

прискорити проведення виборів;

домогтися виведення іноземних найманців з країни.



Демонстранти в столиці Лівії 1 липня / Фото з твітеру قلم حر

Щодо Тобруку, то там загострення ситуації сталося вже під вечір. Демонстранти почали підпалювати будівлю свого парламенту, коли її покинули силовики. У багатьох кабінетах демонстранти займалися спалюванням офіційних документів. Таким чином були пошкоджені:

кабінети;

зали для зустрічі;

гостьові будинки.

Пожежа палати представників в місті Тобрук: дивіться відео

Чому почалися протести лівійців

У лютому минулого року сторони багаторічного збройного конфлікту всередині країни домовилися про формування нового перехідного уряду. 24 грудня мали відбутися президентські вибори, а після них і парламентські.

Проте в останній момент їх відклали на невизначений термін. У Лівії встановилося двовладдя, яке призвело до гуманітарних проблем. Зокрема, в деяких регіонах відсутнє електропостачання.

Протести в Лівії вплинуть на світ

Bloomberg повідомляє, що експорт нафти з Лівії впав приблизно на третину рівня минулого року. Це сталося, коли загострення політичної кризи призвело до призупинення експорту у двох ключових портах країни – Ес-Сідера та Рас-Лануфа.

Тому події Лівії загрожують ще більшим погіршенням ситуації на світовому ринку нафти. Наразі неможливо передбачити, наскільки сильно підніметься вартість ресурсу, проте цей неминучий процес вже запущений.

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Попереднє подорожчання сталося після масштабного вторгнення Росії в Україну. Нафта марки Brent станом на 1 липня коштує на 40% більше ніж це було п'ятьма місяцями раніше.