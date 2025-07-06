На лівому березі у Києві були перебої зі світлом
- На лівому березі Києва зникло світло на кількох вулицях, ведуться роботи з відновлення електропостачання.
- Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не підтвердилася; пожежа сталася поза територією ТЕЦ-6, станція працює у штатному режимі.
- Вибухи, про які повідомляли очевидці, пов'язані з вибухом цистерни в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6.
На кількох вулицях на лівому березі Дніпра у Києві зникло світло. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та Київтеплоенерго.
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У Києві частково зникло світло
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на лівому березі Дніпра у Києві на кількох вулицях зникло світло у житлових будинках.
О 17:29 Ткаченко повідомив, що електропостачання відновлено.
Він додав, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу у Києві локалізовано.
ТЕЦ-6 працює у штатному режимі. Загрози енергопостачанню Києва немає,
– заявили у Київтеплоенерго.
Там підкреслили, що пожежа сталася поза територією ТЕЦ-6.
"Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає", – додали у компанії.
Нагадаємо, над Троєщиною у Києві 6 липня здійнялася велика хмара диму. Очевидці повідомляли, що чули вибухи.
"Вибух, про який пишуть наразі телеграм-канали до ТЕЦ-6 не має стосунку. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ",
– заявив мер міста Віталій Кличко.