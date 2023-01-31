Закликав "почути Крим": Резнікову рекомендували звільнити Лієва, що відповідає за купівлю зброї

Олександр Лієв займається збройними контрактами Міністерства оборони. Він працює із партнерами України, які надають для ЗСУ сучасну зброю.

Про це розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зазначив, що Лієв був чиновником часів президента-втікача Віктора Януковича.

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"Блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострова. Все це про людину, яку Резніков від літа призначив підписувати збройні контракти Міноборони. Як вам таке?", – написав Шабунін.

За що відповідає Лієв

Шабунін розповів, що Лієв отримав посаду тимчасового виконувача обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони влітку 2022 року. Тобто від нього залежить, яку зброю чи техніку і за яку ціну купує Україна.

Крім цього, за словами голови правління ЦПК, у Лієва є інформація про все іноземне комплектування, графік виплат за контрактами, розташування виробництв в Україні й терміни постачання.

Департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти попри казки Резнікова, що зброю закуповує новостворена агенція з оборонних закупівель за стандартами НАТО. Окрім того, Лієв від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами по оснащенню ЗСУ сучасною зброєю, – повідомив Шабунін.

Він додав, що Лієв є уродженцем Ухти, що в Росії. Раніше, під час президентства Януковича, він був міністром курортів та туризму Автономної Республіки Крим. Шабунін зазначив, що Лієв закликав Київ "почути Крим" і "легалізувати референдум" за його статус.

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Шабунін пригадав, що у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів поблизу маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали належати Україні. Проте їх незаконно утримував російський флот. Проросійські активісти не давали українським військовим морякам увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії й неподалік Генічеська.

Україна отримує ризики

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла також висловилась щодо Олександра Лієва. Вона зазначила, що Україна отримала ризики з його призначенням, тому депутатка рекомендувала міністру оборони звільнити Лієва ще кілька місяців тому.

"Зверталася до Служби безпеки України, яка наразі активно опрацьовує Міністерство оборони України. Вважаю, усі фахівці "середньої ланки", "інституційна пам'ять" міністерства мають бути скрупульозно проаналізовані. Адже часто ця "тиха інституційна пам'ять" – з часів Януковича, Тимошенко і Ко", – сказала Безугла.

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