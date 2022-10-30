"Шпигуни Путіна" зламали телефон Ліз Трасс, де були секретні деталі перемовин союзників, – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що особистий телефон Ліз Трасс зламали хакери. Наразі перші у списку підозрюваних – агенти Кремля.

Одне з джерел повідомило, що телефон був настільки сильно скомпрометований, що тепер його помістили в замкнений сейф в урядовому приміщенні.

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Джонсон вирішив приховати цю історію

Передбачається, що кібершпигуни отримали доступ до "надсекретних листувань" Трасс із ключовими міжнародними партнерами, а також до приватної бесіди із її провідним політичним союзником Квасі Квартенгом.

Злам виявили ще під час літньої передвиборчої кампанії консерваторів, коли пані Трасс була міністеркою закордонних справ. Але тоді, за вказівкою тодішнього прем'єра Бориса Джонсона, ці подробиці вирішили приховати.

Які дані отримали зловмисники

Джерела повідомили, що хакери завантажили всі переписки Ліз Трасс за рік.

Повідомлення, які потрапили в іноземні руки, включали критичні зауваження пані Трасс та її майбутнього канцлера Квартенга на адресу Джонсона , що призводило до потенційного ризику шантажу.

, що призводило до потенційного ризику шантажу. Вважається також, що вони включали "дуже делікатні обговорення" з високопоставленими міністрами закордонних справ про війну в Україні, у тому числі докладні обговорення постачань зброї.

Інцидент, розкритий джерелами у службі безпеки, розкриває таємницю того, чому незадовго до того, як стати прем'єркою, Трасс була змушена змінити номер мобільного телефону, яким вона користувалася понад десять років.

Це те, проти чого ми виступаємо. Росія робить це постійно. Їхня єдина мета – помститися нам. Ми всі надто недбало ставимося до наших телефонів загалом. Міністри повинні бути набагато обережнішими і в жодному разі не використовувати свої особисті телефони. Я припускаю, що мій власний телефон зламаний,

– сказав колишній лідер Консервативної партії Ієн Дункан Сміт.

Експерт з безпеки професор Ентоні Гліс сказав, що він був "приголомшений" викриттям журналістів.

У нас є міністри, які використовують свої особисті телефони для ведення державних справ через WhatsApp та свою особисту електронну пошту, і це має бути негайно припинено. Це абсолютно безвідповідально. Це абсолютно жахливо. Що подвійно жахливо, то це те, що Борис Джонсон знав, що це сталося, але вирішив не повідомляти про це. І я боюся, що Ліз Трасс може бути не самотньою у компрометації свого телефону,

– сказав він.

Підозрюваний номер один – Росія

За його словами, головними підозрюваними є: Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Однак найголовніші підозрювані – "шпигуни Путіна".

Колишній старший офіцер військової розвідки Філіп Інгрем сказав, телефон пані Трасс перебуватиме в захищеному урядовому місці. Експерти повинні провести відповідні експертизи. Для того, щоб відстежити, хто стоїть за цими атаками, потрібен час.

СБУ викрила групу хакерів, які працювали на Росію

Нещодавно Служба безпеки України затримала хакерське угруповання, яке атакувало людей не лише в Україні, а й у Європейському Союзі.

Хакери зламували активні облікові записи інтернет-користувачів, отримуючи доступ до персональних даних. Потім їх передавали росіянам.

Так, "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Вони використовували отримані дані для поширення фейкових новин з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах.

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