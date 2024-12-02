Укрзалізниця запускає "Лижний експрес" на зимові свята: коли почне курсувати потяг

Укрзалізниця запускає з 19 грудня 2024 року курсування потяга Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славське.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

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"Лижний Експрес" повертається

З 19 грудня до гір вирушає традиційний сезонний Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько,

– ідеться в повідомленні.

На маршруті курсуватиме швидкісний Hyundai, тому "Лижний експрес" стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону.

Вказується, що поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03. Зворотно зі Славська – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.

В пресслужбі Укрзалізниці зазначили, що завдяки "Лижному Експресу" для мешканців Рівного мають гарну новину. Відтак, тепер регіональні поїзди №804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська.