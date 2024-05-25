Тривала 2,5 години: главі Пентагону провели операцію

Очільнику Пентагону Ллойду Остіну зробили операцію. У міністерстві оборони США розповіли детальніше про стан здоров'я міністра.

Відповідну заяву прессекретаря Пентагону генерал-майора Пет Райдера щодо стану здоров'я міністра оборони Ллойда Остіна опублікували на сайті міністерства. Ця заява датується 24 травня.

Дивіться також США виділили Україні пакет військової допомоги на 275 мільйонів: що туди увійде

Главі Пентагону провели операцію

Пет Райдер розповів, що вчора приблизно о 6 вечора за східним часом міністр оборони Ллойд Остін пройшов успішну планову та мінімально інвазивну подальшу нехірургічну процедуру, пов'язану з проблемою сечового міхура. Вона відбулася у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

В повідомленні йдеться, що процедура тривала приблизно 2,5 години.

Зазначається, що протягом цього періоду тимчасово функції та обов'язки міністра оборони взяла на себе заступниця міністра оборони Кетлін Хікс. Згодом міністр Остін відновив свої повноваження міністра оборони о 20:25 за східним часом і повернувся додому.

Там заявили, що наразі не очікується жодних змін у його офіційному розкладі.

Зауважимо, що перед тим як очільнику Пентагону зробили відповідну операцію, в міністерстві оборони попередили про це. Тоді зазначали, що Ллойд Остін знову пройде медичну процедуру та буде ушпиталений. Це пов'язане з проблемою сечового міхура у чиновника.

Також в Міноборони США нагадали, що, як і повідомлялося 13 лютого на тлі минулої медичної процедури в Остіна, проблема сечового міхура у міністра "не пов'язана з його діагнозом рак".

Проблеми зі здоров'ям у Ллойд Остіна: коротко