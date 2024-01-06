Ллойд Остін потрапив до лікарні, але у Пентагоні приховували це 4 дні: у чому причина

Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив до лікарні, однак у Пентагоні про це заявили лише через 4 дні. Причиною госпіталізації стали ускладнення після планової медичної процедури.

Про це мовиться в офіційній заяві на сайті Пентагону. Однак у США не стали розкривати, які ускладнення виникли в Остіна.

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Що відомо про госпіталізацію Остіна

Як мовиться у повідомленні, Ллойда Остіна госпіталізували увечері 1 січня до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Причиною цього стали ускладнення, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

У Пентагоні не стали більше розкривати деталей і лиш додали, що Остін одужує й вже найближчим часом повернеться до виконання обов'язків. Однак, коли міністра США випишуть з лікарні, наразі невідомо.

Він добре одужує й очікує, що вже сьогодні повернеться до виконання своїх обов'язків у повному обсязі. Заступник міністра оборони протягом всього цього часу був готовий діяти та виконувати повноваження міністра, якби це було потрібно,

– заявили в Пентагоні.

CNN також повідомляє, що журналісти почали цікавитися, чому у Пентагоні не повідомили про це раніше, а чекали 4 дні. На це прессекретар генерал-майор Пет Райдер заявив, що "це була ситуація, що розвивалася". Він також додав, що у Пентагоні також враховували й "інші фактори", зокрема – особисту конфіденційність.

У США розкритикували секретність Пентагону

Асоціація преси Пентагону в листі до посадовців розкритикувала секретність щодо госпіталізації Остіна. У своєму повідомленні вони заявили, що міністр оборони є публічною особою, яка не має права претендувати на медичну таємницю в такій ситуації.

У той час, коли зростають загрози для американських військовослужбовців на Близькому Сході, а США відіграють ключову роль у забезпеченні національної безпеки у війнах в Ізраїлі та Україні, для американської громадськості особливо важливо бути поінформованою про стан здоров'я і здатність приймати рішення свого вищого керівника оборонного відомства,

– наголосили в Асоціації.

Окрім того, в Асоціації наголосили, що під час госпіталізації Остіна США завдали удару по проіранським формуванням у Багдаді та вбили командира. Однак Райдер заявив, що ця операція відбувалася у погодженні з Остіном.