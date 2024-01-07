Глава Пентагону прокоментував свою госпіталізацію, яку приховували декілька днів

Міністр оборони США кілька днів провів в лікарні. Він вперше прокоментував свою госпіталізацію.

Очільник Пентагону Ллойд Остін зробив заяву після своєї госпіталізації. Він сказав, що чекає свого повернення на роботу.

Дивіться також "Чорна тека" є в обох партій: завдяки чому Білий дім може схилити республіканців до компромісу

Він подякував персоналу

Остін висловив вдячність лікарям та медперсоналу за роботу та "за особисте тепло", яке вони виявили до його сім'ї.

Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю скорого повернення до Пентагону,

– зазначив він.

Міністр оборони США сказав, що розуміє занепокоєння ЗМІ його госпіталізацією та додав, що міг би докладати більше зусиль, щоб інформувати громадськість. Надалі він пообіцяв робити саме так.

Водночас він наголосив, що бере на себе повну відповідальність за рішення щодо розкриття інформації.

Ллойда Остіна госпіталізовували