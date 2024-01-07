Глава Пентагону прокоментував свою госпіталізацію, яку приховували декілька днів
Джерело:Пентагон
Міністр оборони США кілька днів провів в лікарні. Він вперше прокоментував свою госпіталізацію.
Очільник Пентагону Ллойд Остін зробив заяву після своєї госпіталізації. Він сказав, що чекає свого повернення на роботу.
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Він подякував персоналу
Остін висловив вдячність лікарям та медперсоналу за роботу та "за особисте тепло", яке вони виявили до його сім'ї.
Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю скорого повернення до Пентагону,
– зазначив він.
Міністр оборони США сказав, що розуміє занепокоєння ЗМІ його госпіталізацією та додав, що міг би докладати більше зусиль, щоб інформувати громадськість. Надалі він пообіцяв робити саме так.
Водночас він наголосив, що бере на себе повну відповідальність за рішення щодо розкриття інформації.
Ллойда Остіна госпіталізовували
- Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив до лікарні, однак у Пентагоні про це заявили лише через 4 дні. Причиною госпіталізації стали ускладнення після планової медичної процедури. Ллойда Остіна госпіталізували увечері 1 січня до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.
- У Пентагоні не стали більше розкривати деталей і лиш додали, що Остін одужує й вже найближчим часом повернеться до виконання обов'язків. Однак, коли міністра США випишуть з лікарні, наразі невідомо.
- CNN також повідомляє, що журналісти почали цікавитися, чому у Пентагоні не повідомили про це раніше, а чекали 4 дні. На це прессекретар генерал-майор Пет Райдер заявив, що "це була ситуація, що розвивалася". Він також додав, що у Пентагоні також враховували й "інші фактори"