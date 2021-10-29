"Лобіст" шоу-бізнесу хотів підкупити нардепа за 100 тисяч доларів

Співробітники СБУ затримали керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців в Україні. Він нібито намагався підкупити народного депутата. ЗМІ пишуть, що "слугу народу".

Правоохоронці стверджують, що голова громадської спілки обіцяв 100 тисяч доларів хабаря за внесення "потрібної" правки та відтермінування змін до закону "Про ефективне управління майновими правами право власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".

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Запевняв, що таку винагороду виплачуватиме щороку.

Чим займалась організація затриманого

У СБУ зазначають, що організація, якою керував чоловік, збирала гроші з усіх закладів, де грала музика. Більшу частину грошей вони передавали виконавцям, які мали авторські права на музику.

Однак завдяки монопольному становищу на ринку, зловмисник створив декілька "компаній-прокладок". Таким чином гроші проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки". Це значно зменшувало прибуток музикантів.

Що просив "лобіст"

У парламенті зареєстрували законопроєкт №5572 "Про ефективне управління майновими правами власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". За допомогою цієї ініціативи могли ліквідувати вказану організацію. Власне, й тому керівник вирішив "звернутись" до нардепів.

До речі, суму для "першого внеску" хабаря зловмисник вирішив виділити з "фірм-прокладок". Тепер вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Якого нардепа хотіли підкупити

Ні СБУ, ні Офіс генпрокурора не назвали ім'я чоловіка. Однак музикант Тарас Тополя стверджує, що це директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Олександр Нікін.

Поки ми, найбільша спільнота авторів країни, боремося за своє право на чесну авторську винагороду, зокрема, підтримуючи закон 5572… Директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Нікін Олександр здійснив підкуп народного депутата з метою відтермінувати або взагалі зняти законопроєкт 5572 з повістки ВР,

– написав Тополя.

Крім того, "Українська правда" пише, що підкупити хотіли народного депутата "Слуги народу" Олександра Санченка. Нікін начебто звернувся до нього через помічника.

Затримання "лобіста" / Фото СБУ та Офісу генпрокурора: