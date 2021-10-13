Логічний крок, – Федієнко розповів про створення кібервійськ в Україні

В Україні створили стратегію з кібербезпеки, яку підписав президент ще в травні 2021 року. В документі чітко визначено, що у майбутньому військові дії можуть відбуватися й в кіберпросторі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко. Основним завданням кібервійськ в Україні може стати наступальна операція у кіберпросторі проти агресора.

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"Саме тому, що прийняли стратегію з питань кібербезпеки, яка підписана президентом, логічним кроком було і питання створення відповідної структури, яка б називалась кібервійська", – сказав Олександр Федієнко.

Фінансування кібервійськ

Наразі відповідна стратегія остаточно не визначена, є тільки розробки – цим займається Міністерство оборони, Генеральний штаб, пояснив заступник голови Комітету Верховної Ради. Він наголосив, що необхідним є розуміння того, як саме вибудовуватимуть модель кібервійськ.

Це не людина з автоматами. Це люди, які аналізують кіберінфраструктуру країни-агресора, шукають там вразливості для того, щоб у разі будь-якої агресії щодо нашої країни надати контрнаступальні дії,

– сказав Федієнко.

За його словами, буде або окремий підрозділ, який фінансуватиметься з бюджету держави, тобто збільшиться фінансування Міноборони, Збройних сил, або мовитиметься про проєкт у рамках державного приватного партнерства.

"Це (фінансування – 24 канал) дискусійне питання воно поки обговорюється", – розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації.

Олександр Федієнко про кібервійська в Україні: дивіться відео

Створення кібервійськ: коротко