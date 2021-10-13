Логічний крок, – Федієнко розповів про створення кібервійськ в Україні
Джерело:24 канал
В Україні створили стратегію з кібербезпеки, яку підписав президент ще в травні 2021 року. В документі чітко визначено, що у майбутньому військові дії можуть відбуватися й в кіберпросторі.
Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко. Основним завданням кібервійськ в Україні може стати наступальна операція у кіберпросторі проти агресора.
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"Саме тому, що прийняли стратегію з питань кібербезпеки, яка підписана президентом, логічним кроком було і питання створення відповідної структури, яка б називалась кібервійська", – сказав Олександр Федієнко.
Фінансування кібервійськ
Наразі відповідна стратегія остаточно не визначена, є тільки розробки – цим займається Міністерство оборони, Генеральний штаб, пояснив заступник голови Комітету Верховної Ради. Він наголосив, що необхідним є розуміння того, як саме вибудовуватимуть модель кібервійськ.
Це не людина з автоматами. Це люди, які аналізують кіберінфраструктуру країни-агресора, шукають там вразливості для того, щоб у разі будь-якої агресії щодо нашої країни надати контрнаступальні дії,
– сказав Федієнко.
За його словами, буде або окремий підрозділ, який фінансуватиметься з бюджету держави, тобто збільшиться фінансування Міноборони, Збройних сил, або мовитиметься про проєкт у рамках державного приватного партнерства.
"Це (фінансування – 24 канал) дискусійне питання воно поки обговорюється", – розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації.
Олександр Федієнко про кібервійська в Україні: дивіться відео
Створення кібервійськ: коротко
- Під час засідання 14 травня Рада національної безпеки й оборони підтримала ідею створення в Україні кібервійськ.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, усі, хто був на засіданні – проголосували "за". Питання щодо створення кібервійськ розглядали у таємному режимі.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснював, що відповідне рішення прийняте РНБО для того, щоб Україна стала передовою країною у світі у питанні кіберзахисту.