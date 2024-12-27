Такого у світі ще не бачили: на що здатен український робот "Змій"

Броньована безпілотна платформа "Змій" поставлена на озброєння Міноборони за стандартом НАТО та успішно виконує завдання на лінії фронту. Український робот розроблений для високої прохідності в умовах болота, снігу, піску та замінованих територій.

В етері 24 Каналу співвласник військової компанії Rovertech Борис Дрожак розповів, як народився роботизований комплекс "Змій" та які його основні особливості.

Цікаво Не тільки до Москви: куди мають діставати українські ракети для завдання найбільшої шкоди ворогу

Як виникла ідея створити "Змія"

Співвласник військової компанії Rovertech зазначив, що "Змія" розробляли спеціально для снайпера з позивним "Борода", якому потрібно було щось, аби він не так ризикував життям під час виконання бойових завдань.

Через своїх кумів та знайомих він зробив так, щоб з'явилася ціла компанія і тепер Україна має розміновувача, аналогів якому у світі ще не бачили. Так все почалось й дійшло до того, що зараз ми виготовляємо велику кількість і розміновувачів, і логістичних платформ,

– мовив Дрожак.

За його словами, основне завдання Rovertech – забезпечити підрозділи засобами, завдяки яким українським військовим не потрібно ризикувати життям. Зараз компанія виготовляє три продукти, два з яких – розміновувач та логістична платформа.

"Умовно є якась річка, до неї росіяни дистанційно мінують територію. Щоб українські військові могли робити якісь операції треба, щоб кожного разу хтось проходив всю цю територію і розчищав. Там розміновувач постійно працює", – зазначив співвласник військової компанії Rovertech.

Особливості логістичної платформи

Проте розміновувач не має такої ефективності, як логістична платформа. Згідно з технічними характеристиками робот може перевозити на собі близько 500 кілограмів. Тягове зусилля 700 кілограмів, а швидкість 10 кілометрів на годину.

Кількість рейсів за день, які він може зробити, й провізії, яку може доставити, просто здоровенна. Йому не страшно попасти на міну. Він проходить по болоту. Крім того, "Змій" броньований і на нього не працюють скиди,

– додав Дрожак.

Rovertech планує масштабувати виробництво "Змія" до понад 50 одиниць щомісяця, щоб задовольнити потреби українських захисників.

Крім цього, Україна активно розробляє власні ракети. Всього за півтора року наші інженери зробили ракету "Трембіта".