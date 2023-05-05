Артилерія ЗСУ та партизани не дають спокою: що відбувається з логістикою росіян на Луганщині

Окупанти у Луганській області намагаються не накопичувати боєкомплекти в одному місці. Навіть попри це українська "бавовна" регулярно приходить в гості до складів із БК та успішно їх ліквідовує.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – ексголова Луганської ОВА. За його словами, росіяни на Луганщині лютують, тому що відчувають свій близький кінець.

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Окупанти на Луганщині занепокоєні

Сергій Гайдай наголосив, що завдяки роботі українських артилеристів та партизанів російські окупаційні війська постійно напружені, тому що не можуть накопичувати на тимчасово окупованій території боєкомплекти у великій кількості.

І не мають вони спокою навіть щодо того, що стосується розташування особового складу, бо періодично українська "бавовна" заходить до них в гості,

– зауважив він.

За його словами, росіяни змінили тактику. Наразі вони завозять боєкомплекти в область, а далі вже перевозять вантажівками, фурами кудись ближче. Потім перевантажують у військові вантажівки та розвозять безпосередньо по позиціях.

"По-перше, це в принципі достатньо складно зробити непомітно. По-друге, неможливо постійно отримувати стільки БК, скільки потрібно саме тому чи іншому підрозділу", – розповів Гайдай.

Водночас величезну роль відіграє і російське нехлюйство. Тож у місця зберігання БК все одно дістається "бавовна".

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Росіяни знущаються з місцевих жителів

Сергій Гайдай повідомив, що партизанський рух на Луганщині існує та працює непогано.

Результати – і спалені військкомати, розподільчі коробки на залізничних коліях, які потім не давали можливості до тижня працювати та перекидати особовий склад, техніку чи БК, і підриви колаборантів,

– зосередив увагу він.

Ексголова Луганської ОВА пояснив, що робота партизанів важка та небезпечна.

"Уявіть собі, що може зробити із людиною, якщо не дай Боже не те щоб в неї знайдуть щось військового напрямку, а навіть просто папірець, який людина зняла десь зі стовпа з написами та гаслами проти окупації", – пояснив він.

До того ж росіяни жорстко реагують на будь-які прояви проукраїнської позиції від місцевих жителів.

Чим більше вони розуміють, що програш наближається, тим жорстокіше поводять себе із місцевим населенням,

– розказав він.

Гайдай додав, що мовиться про колективну відповідальність. Окупанти можуть заїхати у будь-який населений пункт і вивезти звідти 10 – 15 людей, які першими потрапилися їм на очі. Потім вже у Луганську окупанти здійснюють над ними психологічні та фізичні тортури, після яких далеко не всі повертаються додому.

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