Ситуація для росіян складна, Крим може стати островом: Плетенчук про логістику окупантів

Ситуація для російських окупантів доволі складна. Власне, тимчасово окупований Кримський півострів знаходиться у вразливому становищі і може стати островом.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує 24 Канал.

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Яка зараз ситуація з логістикою ворога

За словами Плетенчука, найімовірніше за все, окупанти зараз будуть ще більше приділяти увагу розбудові так званої залізниці з Ростову до Джанкою. Там, як зазначив речник, вони "хизуються періодично своїми досягненнями", але, звісно, ця залізниця ще не добудована.

Він зауважив, що росіяни почали її будувати "не вчора", адже розуміли небезпеку. "Розуміли, що рано чи пізно українська зброя дістанеться тих елементів логістики", – додав він.

Ситуація для росіян доволі складна та Крим, з якого все почалося, який вони використовують як елемент імперської пропаганди, якби мовити, перлина їхньої царської корони, вона фактично знаходиться у найбільш уразливому становищі. Тому що півострів у будь-який момент може стати островом,

– сказав Плетенчук.

Він додав, що зараз – саме час тим, хто незаконно прибув до Криму, його залишити, як це вже практикується серед родин російських військових моряків.

"Деякі родини військових моряків вже покинули Крим. Особливо ті, які передислокувалися фактично до Новоросійська. Це саме стосується родин спецслужбовців, які так само повивозили своїх (родичів – 24 Канал). Тому той, хто залишки критичного мислення має, цією ідеєю вже скористалися. Та насправді вони зробили це вчасно", – наголосив Плетенчук.

Роль ураженого парома "Славянин" у логістиці окупантів

Пором "Славянин" відігравав ключову роль у логістичній системі окупантів у Азово-чорноморському регіоні. Власне він був останнім із трьох подібних суден. Плетенчук повідомив, що пором було знято з рейсу "Порт Кавказ - Варна". Зазначається, що він використовувався для міжнародних перевезень доти, доки не було пошкоджено попередні 2 залізничні пароми. Плетенчук наголосив, що паром використовувався в інтересах логістики Росії і був єдиним елементом, який зв'язував материкову залізницю з кримською залізницею.

"Тому що міст для цього вони не ризикують використовувати, тому цей елемент логістики був надважливий для росіян і використовувався саме для забезпечення військової логістики", – повідомив Плетенчук.

За його словами, на паромні переправи припадало більше, ніж три четверті військової логістики.