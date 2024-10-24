Не тільки залізницю: яку логістику росіяни розбудовують біля Бердянська

Росіяни активно розбудовують логістику на тимчасово окупованих територіях. До кінця 2024 року Росія планує запустити рух залізницею, яка пролягатиме окупованими територіями Донецької, Запорізької, Херсонської областей, та має з’єднати Ростов-на-Дону й анексований Крим.

Зокрема, окупанти анонсували, що продовжуватимуть будівництво залізниці вздовж Азовського моря по Запорізькій області, сказав 24 Каналу заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Проте дотепер цього не відбулося.

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Усе серйозно

Поки будівництво нової залізничної гілки на паузі, російські загарбники для військової логістики розширили автомобільні дороги з Маріуполя на Бердянськ й з Бердянська на Мелітополь.

2/3 транспорту, який їздить цими дорогами, це військовий. Вся транспортна інфраструктура завантажена дуже серйозно. 9 з 10 дорожньо-транспортних подій, які відбуваються на цих ділянках, за участі саме військової техніки,

– зазначив Дудукалов.

Крім цього, окупанти використовують залізничну гілку, яка йде північніше від Бердянська. Однак це сполучення було збудоване раніше.

Не так давно була інформація, що ніби буде тягнутися гілка з Бердянська до Мелітополя. Я не знаю, на що там окупанти розраховують, але мелітопольські колеги й журналісти повідомляли, що жодного будівництва немає,

– мовив заступник голови Бердянської районної ради.

За його словами, цілком ймовірно, що це черговий бізнес-проєкт для того, щоб відмити гроші на будівництві. Попри це, ситуація залишається серйозною, тому що логістика вздовж Азовського узбережжя фактично замінює функціонал Кримського мосту.

До слова, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни планують розширити залізничну гілку, яка з'єднує Ростов-на-Дону з окупованими містами Донеччини.