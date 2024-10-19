Тримають це у таємниці: що змінилось у логістиці окупантів через Маріуполь

Логістика ворога через Маріуполь, на жаль, працює на повну. Росіяни використовують і залізницю, і морський транспорт. Однак що саме росіяни постачають є таємницею.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що, ймовірно, окупанти перевозять товари подвійного призначення. Крім того, окупація Вугледару дає можливість їм відбудувати певну ділянку залізниці.

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Що змінилось у логістиці окупантів через Маріуполь

Радник міського голови Маріуполя розповів, що, на жаль, логістика ворога з міста та до міста працює на повну потужність. Мовиться про російську залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя.

Нещодавно у порт міста зайшов черговий російський балкер, який раніше вивозив вугілля, яке росіяни постачали залізницею з Луганської області. Його окупанти вивантажили, навантажили вагони і пізніше з тих же вагонів почали його знову завантажувати.

Це означає, що залізницю використовують по повній. Це повноцінне використання є разом з використанням морського транспорту. Що саме привозять судна – достеменно невідомо, росіяни оберігають цю таємницю щільно,

– зазначив Андрющенко.

Оскільки росіяни настільки захищають інформацію щодо вмісту постачання, ймовірно, тут може мовитись про товари подвійного призначення – вугілля або руда, яке росіяни привозять з Луганської області через Ростовську область до Маріуполя.

Крім того, росіяни почали лагодити ту частину залізничного полотна від Волновахи до Розівки, яку вони не могли використовувати через український контроль Вугледару. Після того, як вони полагодять 20 – 30 кілометрів шляху, ворог зможе її використовувати для логістики з Ростова до Мелітополя і потім до Джанкоя.

Зауважте! Раніше радник міського голови Маріуполя розповів, що після окупації Вугледару росіяни перекидають інженерну техніку та лісоматеріали для оборонних укріплень. Інсайдери повідомляють про замовлення бетону для фортифікаційних "зубів дракона", що вказує на плани створення потужних оборонних ліній у Вугледарі.

"Саме це залізничне коло нівелює інфраструктурну важливість з огляду на залізницю Кримського мосту", – додав Андрющенко.

Щодо доріг, росіяни полагодили 10 кілометрів траси від кордону з Росією до Новоазовська. Попереду ще 50 кілометрів до Маріуполя. Найголовніше, що ремонт цієї дороги займає у ворога дуже довгий час, тому росіянам завдяки цьому нічого не вдасться досягти.