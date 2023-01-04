З логістикою в окупантів не все добре, вони вже шукають боєприпаси в інших країнах, – ЗСУ

Росіяни постійно відправляють нове "гарматне м'ясо" в Україну. Інакше вони не можуть продовжувати бої високої інтенсивності.

Це єдиний екстенсивний шлях, який у них залишився, аби вимотувати нашу оборону. Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

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Як підкреслює речник ЗСУ, сьогодні російські солдати є заручниками рішень свого військово-політичного керівництва, яке стратегічно помилилося на початку війни.

"З логістикою у них вже не все добре, як, наприклад, було влітку. Тоді вони могли дозволити собі розкіш поливати нас артилерійським вогнем вдень і вночі по всій ширині фронту", – зауважує Череватий.

На жаль, додає він, зараз інтенсивність також досить велика, але вони сконцентрувалися лише на певних ділянках.

Ми робимо усе, щоб окупанти мали все менше логістичних можливостей. Вони вже забороняють розвантажувати артилерійські снаряди у великих об'ємах ближче, ніж за 100 кілометрів,

– відзначає Череватий.

Загарбники намагаються розосереджувати польові склади, проте ЗСУ вправно їх знищують. Так, минулої доби на Лиманському напрямку було знищено два артилерійські склади та один склад паливно-мастильних матеріалів.

"У них вже є тенденція до певного снарядного обмеження. Вони везуть снаряди з дальніх регіонів Росії та шукають їх в інших країнах, тому що війна неймовірної інтенсивності, фактично, як Друга світова по вильоту снарядів. Відтак росіянам потрібно їх поповнювати", – резюмував Череватий.

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