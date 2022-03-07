Логотип Z, який використовують російські війська, – нацистський
Російські окупанти під наказом Путіна вторглися в Україну, заявивши про "денацифікацію" та звільнення України. Та, як виявилося, самі російські окупанти ще ті наслідники нацизму.
Нацисти використовували знак Z у концтаборах
На колонах російської техніки українці відразу помітили розпізнавальний знак Z. Виявилося, що цей символ має нацистське коріння, повідомляє 24 канал.
Дізнайтесь більше Символіка на техніці російських окупантів родом з гітлерівських концтаборів: фотофакт
Журналіст Сергій Лещенко заявив, що українські спецслужби встановили, що розпізнавальний логотип Z походить з нацистської влади.
Цим знаком позначалися спеціальні приміщення на території нацистських концтаборів. Приміщення для знищення євреїв,
– сказав Лещенко.
Нацистська Німеччина на чолі з Адольфом Гітлером здійснювала геноцид євреїв. Тепер же геноцид українців намагається здійснити очільник РФ Володимир Путін.
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