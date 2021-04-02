В Запоріжжі вводять локдаун: які обмеження діятимуть в місті

Запорізька комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила термінове рішення про запровадження жорсткого карантину. З 3 квітня у місті діятимуть обмеження червоної зони.

В Запоріжжі продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус. Через це комісія ТЕБ і НС обмежила роботу розважального сектора та місць з ймовірним скупченням людей.

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Перелік нових обмежень в Запоріжжі

Обмежать роботу закладів харчування (окрім служб доставки). Відтепер їм заборонено працювати в будні з 20 до 6 ранку, а також у вихідні та святкові дні.

Заборонено проводити масові заходи.

Спортивних заходів можуть відбуватися без глядачів.

Зупинять роботу кінотеатрів та інших закладів культури;

Не працюватимуть хостели, спортивні зали та фітнес-центри;

Закриють усі ринки та магазини, окрім продовольчих.