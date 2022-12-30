Локшина на вуха росіян, – Повітряні сили про заяву Росії про нескінченні запаси "Калібрів"

Санкції проти Росії ефективні – ворог не має можливості виробляти достатньо крилатих ракет "Калібр", а також іншого озброєння.

У Повітряних силах вважають, що кремлівські заяви про те, що їх запас крилатих ракет не закінчиться ніколи, лише показовість та намагання приховати реальну ситуацію. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону наголосив, що ця інформація спрямована виключно на російську аудиторію.

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Це лапша лапшинна для власної аудиторії. Це зрозуміло. Вони ж не скажуть, що Захід і українські ЗМІ рахують "Калібри", ще на 3 удари, ще на 2. Вони ж повинні своєму електорату говорити, що будуть робити "Калібри" до кінця своїх днів,

– зазначив Юрій Ігнат.

Та додав, що на процес виробництва "Калібрів" все ще може вплинути багато факторів.

"Наскільки воно встигає, чи може щось статись на тому виробництві?.. Чи можуть санкції повпливати так, щоби не лише "Калібри", а й цивільна авіація і все решта, нафтодобувна галузь їхня зупинилася… звичайно, що можуть", – пояснив Ігнат.

Росія ледь стягує виробляти хоч якісь "Калібри"

За його словами, питання в контролі за тими санкціями, "якщо вони дійсно запрацюють, то це буде кінець економіки країни-агресора".

Речник Повітряних сил зазначив, що виробництво ракет у Росії продовжується, але воно не встигає за темпами використання, тож росіяни запускають ракети по Україні практично "з конвеєра".

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