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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ломаченко – Лінарес: анонс боксерського поєдинку

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Василь Ломаченко битиметься з Хорхе Лінаресом 12 травня 2018 року
Василь Ломаченко битиметься з Хорхе Лінаресом 12 травня 2018 року

Українець Василь Ломаченко вийде в ринг проти венесуельця Хорхе Лінареса 12 травня у Нью-Йорку. Про найцікавіші та найважливіші деталі цього поєдинку – у матеріалі сайту "24".

Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес вийдуть в ринг "Медісон сквер гарден" ввечері 12 травня. В Україні вже буде ніч 13 травня. Це буде бій, у якому зійдуться чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, яким є Василь Ломаченко, проти володаря паска за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. Останній ще є чемпіоном за версією The Ring. Бій відбуватиметься у легкій вазі за пояс WBA. Відтак українцю довелося піти на "підвищення" у ваговій категорії. Однак якщо він переможе у цьому бою, то встановить відповідний рекорд, коли за 12 боїв став чемпіоном у трьох вагових категоріях.

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Хорхе Лінарес та Василь Ломаченко: порівняння

Про те, що Ломаченко боксуватиме саме з Хорхе Лінаресом, стало відомо 13 березня. Тоді ж українець і розпочав підготовку до поєдинку.

При цьому Василь Ломаченко вважає свого майбутнього суперника дуже хорошим спортсменом з відмінною швидкістю та прекрасним інтелектом.

Лінарес – дуже швидкий, він має хороші руки, удар, оборону та боксерський розум. Він є дуже хорошим спортсменом. Думаю, це буде моїм найскладнішим боєм у кар'єрі,
заявив Ломаченко. 

Лінарес був не настільки ввічливим, вдаючись до образ. Після суперечки у соцмережі, боксери пообіцяли все вирішити в рингу. А Ломаченко навіть запропонував парі

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Українець вважає, що бій буде важким у перших раундах, однак "переживає", що у наступних раундах суперник може відмовитися продовжувати боксувати.

Квитки на це бокс коштували від 65 доларів, а серед гостей поєдинку – зірковий футболіст мадридського "Реалу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Футболіст отримав від українця боксерські рукавички.

Щодо самого поєдинку, то букмекери віддають перевагу саме Ломаченку – 1,10 проти 6,5 на Лінареса.

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І це попри те, що для Ломаченка це буде перший бій у легкій вазі, у той час як Лінарес – чемпіон WBA та The Ring. Варто додати, що боксуватимуть обоє спортсменів саме за пояс WBA у легкій вазі. Хоча була можливість, що на кону стоятиме і пояс The Ring. При цьому, у випадку перемоги Ломаченка і здобутті чемпіонського титулу WBA у легкій вазі, українець втратить свій чемпіонський пояс за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться ввечері 12 травня за місцевим часом (в Україні буде 13 травня). Зустріч пройде у "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку. Онлайн поєдинку та звіт – на сайті "24".

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Теги: Новини спорту Ломаченко – Лінарес Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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