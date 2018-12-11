Ломаченко наступний бій може провести з непереможним росіянином

Російський промоутер Володимир Хрюнов повідомив, проти кого проведе свій наступний поєдинок український чемпіон WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО).

На думку промоутера, наступним суперником українця стане Роман Андрєєв (22-0, 16 КО).

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Василь Ломаченко переміг переміг Педрасу і захистив свої титули WBA і WBO. Наступним суперником Василя стане російський боксер Роман Андрєєв, який очолює рейтинг WBO,

– написав Хрюнов.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі в двох версіях – WBA і WBO.

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