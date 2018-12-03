19:43
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ломаченко та Усик за святковим столом відзначили перемогу Гвоздика: відео

      1454 Читать новость на русском
      Ломаченко та Усик відзначили перемогу Гвоздика
      Ломаченко та Усик відзначили перемогу Гвоздика / Соцмережі

      Українські боксери Василь Ломаченко й Олександр Усик, промоутер Боб Арум та тренер Егіс Клімас відзначили перемогу Олександра Гвоздика.

      Портал Luckypunch.net на своїй сторінці у Facebook опублікував відео святкового столу, за яким були Ломаченко, Усик, Боб Арум, Егіс Клімас та інші.

      Читайте також: Гвоздик здійснив фантастичний стрибок у рейтингу найкращих боксерів світу

       

       

      Вони відзначали перемогу Олександра Гвоздика над Адонісом Стівенсоном, в результаті якої українець став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

       

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Теплі кредити: як утеплити житло за допомогою держави
      сьогодні , 19:04 Теплі кредити: як утеплити житло за допомогою держави
      Яніна Ткачук 301
      Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти
      сьогодні , 18:05 Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти
      894
      Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?
      сьогодні , 16:00 Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?
      Інна Жолобович 1664
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сьогодні , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 735
      Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      сьогодні , 14:01 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      Олександр Бевза 843
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук