Ломаченко та Усик за святковим столом відзначили перемогу Гвоздика: відео

Українські боксери Василь Ломаченко й Олександр Усик, промоутер Боб Арум та тренер Егіс Клімас відзначили перемогу Олександра Гвоздика.

Портал Luckypunch.net на своїй сторінці у Facebook опублікував відео святкового столу, за яким були Ломаченко, Усик, Боб Арум, Егіс Клімас та інші.

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Вони відзначали перемогу Олександра Гвоздика над Адонісом Стівенсоном, в результаті якої українець став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.