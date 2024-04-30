Загинув підліток: у Лондоні чоловік з самурайським мечем напав на перехожих і правоохоронців

У східній частині Лондона чоловік, озброєний мечем, напав на перехожих. Унаслідок інциденту загинув 13-річний хлопчик, а кілька осіб отримали серйозні поранення.

Інцидент стався у передмісті Лондона Ено неподалік станції метро Hainault. Перші повідомлення про напад почали надходити до поліції близько о 07:00 за місцевим часом (09:00 – за київським часом).

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Чоловік з мечем напав на перехожих

Зранку до поліції надійшли повідомлення, що у східній частині Лондона біля станції метро Hainault невідомий чоловік з самурайським мечем напав на перехожих. Спочатку злочинець буцімто в'їхав на власному фургоні в один із будинків, а потім вийшов з салону автівки з самурайським мечем. На місце інциденту відразу виїхали правоохоронці, медики та рятувальники.

Дивіться на карті, де чоловік з мечем напав на людей

Загинув 13-річний хлопчик

Місцева поліція повідомила, що під час нападу загинув 13-річний хлопчик.

Він був доставлений до лікарні після ножового поранення і, на жаль, невдовзі помер,

– сказав офіцер.

Нападник атакував мечем не лише перехожих, а й намагався напасти на двох поліцейських. За інформацією правоохоронців, вони отримали серйозні поранення. Обидва потребують хірургічного втручання, але загрози їхньому життю немає.

Станом на зараз відомо, що поранень зазнали 4 осіб – вони госпіталізовані до лікарень. Ще 5 постраждалих не потребували госпіталізації, тому їх відпустили. Як пишуть у ЗМІ, серед поранених як чоловіки, так і жінки.

Чоловіка з мечем вдалося затримати – він перебуває під вартою. Ним виявися 36-річний чоловік. У мережі також опублікували кадри з місця подій. На них видно, що озброєний чоловік у жовто-гірчичному худі з мечем в руках ходить під будинками й ховається у кущах.

Кадри з місця нападу: дивіться відео

У мережі пишуть, що затримати нападника вдалося, вдаривши його електрошокером. Зловмисник нібито хотів потрапити до одного з будинків, але правоохоронці скористалися електрошокером.

Свідки нападу говорять, що чоловік буцімто кричав: "Чи вірять вони у Бога?". Водночас у поліції наголошують, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом.

На напад у Лондоні відреагував й прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він висловив свої співчуття сім'ям, чиї рідні зазнали поранень під час нападу.

Як пишуть у ЗМІ, місцеві жителі неабияк нажахані після нападу, адже цей район – дуже спокійний. Свідки у коментарі виданню стверджують, що у передмісті Ено рідко трапляються злочини, тому цей інцидент став для них трагедією.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Що стало причиною нападу 36-річного чоловіка, особу якого у мережі не розкривають, наразі невідомо.

У Сіднеї чоловік з ножем зарізав 6 людей в ТРЦ

Моторошний інцидент стався у Сіднеї 13 квітня. Там невідомий чоловік, озброєний ножем, напав на відвідувачів торгового центру.

Нападник жорстоко вбив 6 осіб – 5 жінок та 1 чоловіка. Також внаслідок інциденту постраждало 8 відвідувачів ТЦ, серед яких – 9-місячна дівчинка.

Що стало причиною інциденту – невідомо. Правоохоронці ліквідували нападника, коли той намагався завдати поранень поліцейській. Мотиви чоловіка невідомі. Правоохоронці припускають, що він діяв наодинці й виключають версію з терактом. Водночас, за попередньою інформацією, нападником був 40-річний чоловік.