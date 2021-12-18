У Лондоні оголосили надзвичайний стан через критичну ситуацію з Омікроном

У столиці Великої Британії спалах заражень новим штамом коронавірусу Омікрон. Через це у Лондоні оголосили надзвичайний стан.

Про такі обмеження у зв'язку з критичною ситуацією з коронавірусом 18 грудня заявив мер Лондона Садік Хан.

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Надзвичайний стан у Лондоні через Омікрон

Міський голова зазначив, що зустрічався з представниками Національної служби охорони здоров'я, рад і рятувальної служби щодо зростання зараження новим штамом COVID-19.

Зокрема, за останню добу у Великій Британії зафіксували понад 10 тисяч нових заражень Омікроном. Загалом протягом 17 грудня коронавірус там підтвердили у більш ніж 26 тисяч місцевих жителів.

Кількість госпіталізацій збільшується, тому я разом із партнерами прийняв рішення оголосити надзвичайний стан,

– повідомив мер Лондона.

Раніше Хан зазначив, що Омікрон став домінувальним штамом COVID-19 в місті.

"Дві окремі епідемії" у Великій Британії: що відомо

У Британії вже тривалий час критична ситуація з коронавірусом. Протягом 15 грудня недугу там підтвердили у 88 376 людей. Попередній рекорд – 68 053 випадків інфікування – реєстрували 8 січня, коли країна була в ізоляції.

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, країна переживає дві окремі епідемії, одна з яких викликана Омікроном, який дуже швидко розповсюджується, а інша – штамом Дельта.

До слова, саме у Великій Британії заявили про першу смерть від нового штаму.

До речі, Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту – дивіться відео