У Лондоні під час акцій протесту постраждали 8 поліцейських

У Лондоні пройшли акції протесту через карантинні обмеження. Під час мітингів постраждали 8 поліцейських.

Уточнюється, що 2 правоохоронців госпіталізували до медичних закладів. Однак їхні травми оцінюють як несерйозні.

Читайте також У Великій Британії поширюється ще заразніший штам коронавірусу

Національний голова Поліцейської Федерації Англії й Уельсу Джон Аптер прокоментував подію і зазначив, що постраждалі "просто виконували свою роботу, при цьому залишаючись чиїмись синами, дочками, мамами і татами".

Водночас у поліції повідомили, що за різні порушення вдалося затримати 5 протестувальників. Зокрема, деякі з них намагалися вчинити напад на представників правоохоронних органів.

Карантин у Великій Британії: що відомо

У Великій Британії на початку березня почали послаблювати карантинні обмеження.

З 8 березня для громадян скасували рішення не виходити з дому без особливої ​​необхідності.

З 12 квітня відкрилися магазини, салони краси, тераси пабів.

У масовій акції протесту взяли участь кілька тисяч осіб. Учасники звернулися до уряду з вимогою негайно скасувати всі обмеження, які, на їхню думку, є порушенням прав і свобод людини.

До теми Ресторани та бари Британії вкотре відкрилися, але не всі: нові правила для відвідувачів