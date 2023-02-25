Готовий підкорити F-16 за три місяці замість трьох років, – льотчик Karaya про шлях в авіації

Пілот Вадим Ворошилов з позивним Karaya героїчно збив 7 ворожих цілей, а потім зрозумів, що його літак підбили. Його фото із закривавленим обличчям розлетілось мережею. Льотчик травмувався, але вижив і повернувся у стрій за кілька місяців.

Після повномасштабного вторгнення майор Вадим Ворошилов із цивільного літака знову пересів на винищувач.

До теми Полум'я почало добиратись до мене, – пілот Karaya розповів, як врятувався з палаючого літака

Відвів палаючий літак від населеного пункту

12 жовтня пілот збив 5 дронів Shahed-136, 3 з яких на Півдні України і 2 – над Вінницею. Його літак пошкодили росіяни, тож Ворошилов мусив катапультуватися. Однак уламки потрапили в катапультний парашут, який був розміщений за головою льотчика.

Ворошилов ввімкнув передню камеру телефону, аби оцінити ситуацію з пораненням. Фото зі скривавленим обличчям пілот довго не публікував, однак в грудні наважився. Ця світлина розлетілась мережею. 5 грудня 2022 року йому вручили звання Героя України.

До речі, Вадим активно веде інстаграм. Він розповідав про екіпірування. Його комбінезон виготовлений з матеріалу, що не горить, коштує 8 тисяч гривень. Саме він уберіг Вадима від опіків ніг, коли палала кабіна літака. Льотчик побачив, що під ним якийсь населений пункт у вогні, почав брати ліворуч, завалив літак, аж тоді катапультувався.

Шлях в авіації

Ворошилов не мріяв стати льотчиком, однак мама хотіла, аби син став військовим. У 15 років Вадим вступив до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Потім він навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

2016-го, після закінчення навчання з відзнакою, Вадим служив льотчиком у 204 бригаді тактичної авіації.

У 2017 році став найкращим молодим льотчиком повітряного командування "Південь".

У 2021 році, після закінчення контрактного терміну, звільнився з ЗСУ. Працював старшим авіаційним начальником цивільного аеродрому.

Після повномасштабного вторгнення Росії Вадим повернувся на службу.

Знає все про літаки

Друг Вадима Олексій Мовчан розповів, що Karaya може годинами говорити про літаки. Може пояснити, в чому відмінності між МіГ-29 і натовськими F-16, володіє англійською, розбирається в реформі Повітряних сил.

Вадим казав про радянські підходи, що в нас не реформують армію, а рівнявся на США та стандарти НАТО. Я не знаю більше людей, які б так глибоко розбирались у таких деталях: як є, як має бути і що нам потрібно зробити,

– зазначив Мовчан.

Він знайомий з Ворошиловим понад 10 років. Каже, що той нагадує йому Джеймса Бонда.

Льотчик хоче стати свідком розпаду Москви

Вадиму виповнилось 29 років. У соцмережах він дякував за привітання, а також розповідав про свої побажання. Він наголосив, що у 17 років дав військову присягу народу України завжди бути вірним і відданим. Тоді він не знав, які події чекають на нас, але впевнений, що стане свідком розпаду Росії.

"Найкращий подарунок буде, коли ми отримаємо сучасні винищувачі, тому що ми довели всьому світу, що попри кількісну та технічну перевагу ворога в повітрі наші Повітряні сили майже рік часу тримають небо України", – додав льотчик.