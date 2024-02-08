На його рахунку – 385 бойових вильотів: загинув льотчик Владислав Риков

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Владислав Риков. Він боронив країну від початку повномасштабного вторгнення і мав 385 бойових вильотів.

Про трагічну втрату у мережі повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко. Він зауважив, що Герой загинув у бою 7 лютого 2024 року, передає 24 Канал.

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Був найкращим льотчиком і командиром

Льотчик Ростислав Лазаренко повідомив, що Владислав Риков не був публічною людиною і його мало хто знав. Втім, захисник пообіцяв згодом розповісти історію про Героя.

Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сім'ї, мій заступник – Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів – це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, так і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, бо за цих майже два роки війни Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом,

– написав Ростислав.

Він також опублікував кілька спільних світлин із загиблим Героєм.

Льотчик Владислав Риков загинув під час виконання завдання / Фото з інстаграму Ростислава Лазаренка

У Героя залишилася сім'я – дружина та маленька донька. Його побратими організували збір, щоб допомогти рідним захисника. Долучитися до збору можна за посиланням.

Загинув пілот бойового літака МіГ-29 "Blue Helmet"

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять! Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Україна продовжує втрачати у кровопролитній війні, яку розв'язала Росія, найкращих синів та доньок. Так, у січні стало відомо про загибель пілота бойового літака МіГ-29 Владислава з позивним "Blue Helmet". Героєві було усього 23 роки.

Про трагічну втрату 7 січня 2024 року повідомила у мережі Євгенія Нестеренко. Вона опублікувала низку фотографій та написала, що не робитиме їх чорно-білими, бо Герой завжди любив життя і був яскравим.

Влад "Blue Helmet" вів сторінку в інстаграмі. Коли стало відомо про його загибель, тисячі людей висловлювали свої співчуття під дописами у мережі.