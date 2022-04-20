Льотний парк Повітряних сил ЗСУ дещо збільшився, – Арестович про допомогу Україні

Олексій Арестович розповів, що партнери України продовжують допомагати нашому війську. Зокрема, завдяки їм льотний парк Повітряних сил вже збільшився.

Про це радник керівника Офісу Президента заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Це їхній моральний обов'язок, – Зеленський про зброю від партнерів, на яку чекає Україна

Продовжує надходити збройна воєнна техніка. Льотний парк Збройних Сил України дещо збільшився,

– сказав Арестович.

Зауважимо, партнери надають Україні не літаки, а запчастини та комплектуючі до них. Повітряні сили зазначили, що так можна полагодити ту авіацію, яка вже у нас є. А отже, у строю буде більше техніки.

До теми – ЗСУ спростували отримання літаків від партнерів: відео