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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Лоукост Ryanair не відновить польоти щонайменше до середини травня

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      Лоукост Ryanair продовжив зупинку майже всіх польотів до 14 травня
      Лоукост Ryanair продовжив зупинку майже всіх польотів до 14 травня / Пресслужба авіакомпанії Ryanair

      Популярна ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair і її дочірні компанії Lauda, Buzz і Malta Air продовжили обмежений графік польотів до 14 травня. Таким чином, майже 99% літаків перевізника залишатимуться незалученими.

      Цей крок лоукостер пояснює тим, що багато країн у межах боротьби з коронавірусом запровадили низку обмежень і закрили свої кордони, зокрема й для авіасполучень. Відповідне повідомлення з’явилося на корпоративному сайті Ryanair.

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      У компанії додають, наразі достеменно невідомо, до якого часу триватиме локдаун. Водночас Ryanair запевнив, що вони повністю підтримують усі дії урядів країн ЄС і є готовими до відновлення польотів після подолання пандемії COVID-19.

      Ми працюємо з урядами країн ЄС, аби залишити мінімальну кількість рейсів для надзвичайних ситуацій, хоча їхня заповнюваність є дуже низькою. На цих рейсах ми дезінфікуємо всі літаки. Також відстань між пасажирами на борту оптимізували таким чином, щоб зберігалася соціальна дистанція. Водночас просимо усіх пасажирів контактувати з екіпажом, якщо у них виникли якісь проблеми,
      – підкреслюють у лоукост-авіакомпанії.

      Зауважимо, що зараз Ryanair літає переважно між Великою Британією та Ірландією, а також з цих країн в Португалію, Нідерланди, Шотландію, Німеччину та Угорщину. Періодичність рейсів – щодня або раз у тиждень.

      Ryanair, польоти, авіація, лоукост, карантин, коронавірус, COVID-19
      Повідомлення Ryanair щодо обмеженого графіку польотів 

      Зауважмио, що більшість рейсів Ryanair скасував ще з 24 березня. Тоді якраз набирала оберти пандемія коронавірусу у світі. У компанії казали, що навряд вони відновлять польоти навіть у травні. 

      Наприкінці квітня лоукостер заявив, що сподівається на відновлення:

      • у липні – 40% польотів за завантаженості літаків на 50 – 60%;
      • у серпні – 60%;
      • у вересні – 80%. 

      Водночас у компанії зауважили, що вони не відновлять польоти, якщо авіаперевізників зобов'яжуть залишати середні крісла в літаках вільними для збереження соціальної дистанції.

      До речі Ryanair отримав дозвіл на 28 рейсів між Італією та Україною до липня

      Ryanair, польоти, Україна. міста, напрямки, лоукост, авіація

      Ryanair, польоти, Україна. міста, напрямки, лоукост, авіація
      Куди до ситуації з коронавірусом літав Ryanair із України / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Ryanair Євросоюз Європа Коронавірус COVID-19 авіація
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