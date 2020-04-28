Лоукост Ryanair не відновить польоти щонайменше до середини травня

Популярна ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair і її дочірні компанії Lauda, Buzz і Malta Air продовжили обмежений графік польотів до 14 травня. Таким чином, майже 99% літаків перевізника залишатимуться незалученими.

Цей крок лоукостер пояснює тим, що багато країн у межах боротьби з коронавірусом запровадили низку обмежень і закрили свої кордони, зокрема й для авіасполучень. Відповідне повідомлення з’явилося на корпоративному сайті Ryanair.

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У компанії додають, наразі достеменно невідомо, до якого часу триватиме локдаун. Водночас Ryanair запевнив, що вони повністю підтримують усі дії урядів країн ЄС і є готовими до відновлення польотів після подолання пандемії COVID-19.

Ми працюємо з урядами країн ЄС, аби залишити мінімальну кількість рейсів для надзвичайних ситуацій, хоча їхня заповнюваність є дуже низькою. На цих рейсах ми дезінфікуємо всі літаки. Також відстань між пасажирами на борту оптимізували таким чином, щоб зберігалася соціальна дистанція. Водночас просимо усіх пасажирів контактувати з екіпажом, якщо у них виникли якісь проблеми,

– підкреслюють у лоукост-авіакомпанії.

Зауважимо, що зараз Ryanair літає переважно між Великою Британією та Ірландією, а також з цих країн в Португалію, Нідерланди, Шотландію, Німеччину та Угорщину. Періодичність рейсів – щодня або раз у тиждень.



Повідомлення Ryanair щодо обмеженого графіку польотів

Зауважмио, що більшість рейсів Ryanair скасував ще з 24 березня. Тоді якраз набирала оберти пандемія коронавірусу у світі. У компанії казали, що навряд вони відновлять польоти навіть у травні.

Наприкінці квітня лоукостер заявив, що сподівається на відновлення:

у липні – 40% польотів за завантаженості літаків на 50 – 60%;

у серпні – 60%;

у вересні – 80%.

Водночас у компанії зауважили, що вони не відновлять польоти, якщо авіаперевізників зобов'яжуть залишати середні крісла в літаках вільними для збереження соціальної дистанції.

До речі Ryanair отримав дозвіл на 28 рейсів між Італією та Україною до липня



Куди до ситуації з коронавірусом літав Ryanair із України / Інфографіка 24 каналу