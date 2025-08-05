У ніч на 5 серпня Росія завдала наймасованішої атаки на Лозову Харківської області за весь час повномасштабної війни. Унаслідок ворожого обстрілу є жертва й постраждалі, серед них – діти.

Де саме розташована Лозова, як далеко місто від фронту, – розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Масований удар по Лозовій: кількість жертв зросла

Де розташована Лозова, яку атакували росіяни 5 серпня?

Російські військові вдарили по цивільній інфраструктурі Лозової понад 25 "Шахедами". Внаслідок терористичної атаки постраждали залізниця, – депо та вокзал.

Загинув механік, ще 4 залізничників зазнали поранень. Загалом постраждали 10 людей. Серед них – 14-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.

Зауважимо, що Лозова розташоване у південній частині Харківської області. Воно є районним центром.

Згідно з картою, відстань від Лозової до фронту сягає орієнтовно 100 кілометрів. До Куп'янська – понад 130 кілометрів; до Загризового – майже 130 кілометрів; до Зеленої Долини Донецькій області – понад 112, а до Сухецького – понад 87.

Читайте також На фронті – 151 зіткнення, половина атак у напрямках Покровська та Лиману: карта боїв 5 серпня

Де розташована Лозова: дивіться на карті

До слова, від Лозової до Харкова – більш ніж 120 кілометрів.