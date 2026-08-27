Про це Лубінець заявив під час доповіді щодо стану реалізації ветеранської політики в Україні.

За словами Омбудсмана, саме Буданов серед представників вищого керівництва держави порушує проблемні питання, пов’язані з ветеранами. Водночас Лубінець звернув увагу на необхідність активнішої роботи профільних парламентських комітетів та уряду в цьому напрямі.

Дуже дякую Кирилу Олексійовичу за дуже швидку конкретну пропозицію, що буде окреме засідання Ради, яку Ви очолюєте, де буде окремо піднято питання імплементації рекомендацій від нашої інституції,

– заявив Лубінець.

Раніше Кирило Буданов закликав громади збільшити фінансування ветеранської політики.