У Лубнах на Полтавщині чули звуки вибуху. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють журналісти Суспільного, посилаючись на заяви місцевих жителів. Нині на Полтавщині триває повітряна тривога.

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На Полтавщині чули звук вибуху

У Полтавській області о 17:06 оголосили повітряну тривогу. За мить у Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Близько о 17:19 в мережі повідомили, що у Лубнах чули звук вибуху. Наразі деталі невідомі.