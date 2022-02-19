Авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти в Київ та з міста. Наразі скасовують всі рейси з 21 по 28 лютого.

Найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa призупиняє сполучення з українською столицею. Про це 19 лютого повідомила пресслужба компанії.

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Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом

Це стосується всіх вильотів із понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року,

– зазначили у компанії.

Рішення про подальші рейси до Києва та з нього Lufthansa ухвалить пізніше.

Про причини призупинення авіарейсів у концерні не повідомили. Однак там зазначили, що "постійно стежать за ситуацією".

Попередня інформація про скасування рейсів Lufthansa в Україну

Раніше російські ЗМІ повідомили, що німецька компанія Lufthansa розмірковує над тим, аби припинити авіасполучення з Україною.

​Проте у пресслужбі концерну 14 лютого запевнили, що рейси в українські міста виконуються.

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