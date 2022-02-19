Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом
19 лютого 2022 , 15:55Читать новость на русском
Джерело:сайт Lufthansa
Авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти в Київ та з міста. Наразі скасовують всі рейси з 21 по 28 лютого.
Найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa призупиняє сполучення з українською столицею. Про це 19 лютого повідомила пресслужба компанії.
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Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом
Це стосується всіх вильотів із понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року,
– зазначили у компанії.
Рішення про подальші рейси до Києва та з нього Lufthansa ухвалить пізніше.
Про причини призупинення авіарейсів у концерні не повідомили. Однак там зазначили, що "постійно стежать за ситуацією".До слова, раніше стало відомо, що Wizz Air відклав старт 16 рейсів з України, зокрема з Києва, Львова, Харкова та Одеси. А у Ryanair наголосили, що не мають наміру припиняти польоти в Україну, поки на її території не почалися бойові дії.
Попередня інформація про скасування рейсів Lufthansa в Україну
- Раніше російські ЗМІ повідомили, що німецька компанія Lufthansa розмірковує над тим, аби припинити авіасполучення з Україною.
- Проте у пресслужбі концерну 14 лютого запевнили, що рейси в українські міста виконуються.
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