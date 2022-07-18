росіяни хочуть просунутися з Лисичанська до Бахмута: в бій пішли мобілізовані з окупованих міст

Окупанти не припиняють свого підлого наступу на Донбасі. У них є плани на просування й захоплення нових територій.

Ситуація на Луганщині залишається важкою та напруженою. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

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Окупанти б'ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону. Тільки за учора населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали 5 авіаударів. До артилерії та систем залпового вогню вже всі, на жаль, звикли,

– визнає він.

За словами Гайдая, таких атак за 17 липня зафіксували загалом 13. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, але зазнали втрат та відійшли.

Також Гайдай повідомив, що наступ ворога вдалось відбити поблизу Білогорівки. Там російські окупанти також перераховують тих, хто встиг повернутися на позиції.

Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута

Для цієї мети вони використовують і кидають у бій мобілізованих чоловіків з міст, які окупували нещодавно.

Як зазначив Гайдай, у великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10 – 15 % населення. Вони не бачили загрози для себе у попередженнях про таку мобілізацію.

Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. Тепер не мають дому, бо ворог його зруйнував. Вони перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів,

– сказав Гайдай.

За його словами, деякі з цих чоловіків ідуть воювати добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею. Звідкись у них є впевненість у тому, що життя покращиться.

Глава Луганської ОВА зазначає, що основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.

Що відбувається на фронті

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що на полі бою продовжуються обстріли та наступ окупантів. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити, щоб ЗСУ просунулись у бік державного кордону. Окупанти також не припиняли свої обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине.

Також ЗСУ вдалося зупинити штурм ворога на кількох напрямках Донбасу. На Донецькому напрямку ЗСУ відбили штурм ворога в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки.

Те саме трапилося з росіянами на Бахмутському напрямку. Окупанти штурмували район Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, але безрезультатно. Українські військові зупинили їх і ті змушені були відійти. На Авдіївському та Курахівському напрямках усі окупанти намагались атакувати Кам'янку, Новомихайлівку та Вугледар. ЗСУ не лише відкинули їх, а й частково ліквідували.

ЗСУ добре працюють над ліквідацією ворога: дивіться відео