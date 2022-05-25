Луганщина повністю без газу через обстріл окупантів

Унаслідок ворожих обстрілів уся Луганська область залишилася без газу. Раніше природним газом могли користуватися понад 30 тисяч мешканців Луганщини.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив на своєму телеграм-каналі, що остання розподільна станція газу в Луганській області зупинила свою роботу. З 25 травня 2022 року Луганщина повністю без блакитного палива.

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Гайдай розповів, що припинення роботи спричинене постійними обстрілами російських окупантів. Внаслідок чергової атаки на газорозподільній станції травмувався один із працівників ГРС. Чоловік зазнав акуботравми під час того, як здійснював регулювання автоматики на станції.

Станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило б на півтора місяця,

– написав голова ОВА.

Відтепер на Луганщині газ відсутній повсюди, заявив Гайдай. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах.

Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники,

– сказав Сергій Гайдай.

Битва за Донбас: останні новини

Окупанти просунулись на північ через Золоте – мали незначні успіхи з оточення Сєвєродонецька. Проте піти далі вони навряд чи зможуть.

Російські окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Відтак обстрілюють навколишню територію з усього озброєння, що мають. Під час такого обстрілу вони влучили у нафтопереробний завод.

Те, що ворог збільшує наступ на Сході України, очевидно і за межами держави. У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що Збройні Сили України мають на Донбасі добре вкопані оборонні позиції, зберігають ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр акцентувала, що російські війська намагаються оточити ЗСУ на Донбасі. Їм це не вдається, але триває дуже серйозна боротьба.

Попри надзвичайно важкі бої на Донбасі, українські захисники завдають потужних ударів агресору. Саме тому будь-який успіх окупанта – точно ненадовго. Це доводить той факт, що за 3 місяці війни в Україні наші героїчні військові ліквідували, станом на ранок 25 травня, 29 450 ворожих бійців.

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