Луганщина вже втратила 59 своїх синів та доньок, – Гайдай

О 9:00 на Луганщині, як і по всій Україні, пом’янули військових та цивільних людей, які загинули через російське вторгнення.

Внаслідок війни, яку розв’язала Росія проти України, загинуло вже 59 людей із Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Вічна пам’ять полеглим!

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Луганщина вже втратила 59 своїх синів та доньок. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну!

– написав пан Гайдай.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні. Щодня о 9:00 у всій державі згадуватимуть українців, які загинули через цинічне вторгнення Росії до України.

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