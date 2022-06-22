Луганщина як кістка в горлі для росіян, вони не пройдуть її, – Гайдай

Російська армія у війні проти України користується не логікою виконати те завдання, яке їй під силу, а лише виконує вказівки на догоду Кремля. І такі рішення стають проблемними в першу чергу для самих окупантів.

В Росії ще з радянських часів повелася традиція щось зробити до певної дати. І не важливо, чи це реально виконати, і чи все буде готове до цього часу. Якщо є наказ згори, то треба зробити, і байдуже, які жертви для цього будуть принесені.

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Війна проти України не стала виключенням. Тут росіяни постійно погрожують до певної дати щось зробити. Як приклад – "захопити Київ за три дні" з початку повномасштабного вторгнення. Правда через постійне "форсування подій", кінцева дата постійно "переноситься". А деколи просто "забувається" кремлівськими загарбниками та їх пропагандистами.

Не стала виключенням і ситуація із Донецькою та Луганськими областями. Зазнавши поразок в бою за Київ, Росія вирішила зосередити всю увагу на окупації саме цих регіонів цілком. Адже частина Донецької та Луганської областей перебувала під російською окупацією ще з 2014 року.

Тепер кремлівська верхівка поставила перед своєю армією вбивць, гвалтівників та мародерів завдання захопити всю Луганську область до 26 червня. Інформацію таку чергову "вирішальну дату" підтвердила і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Для цього окупантам треба захопити Сєвєродонецька, після цього Лисичанськ та вийти по трасі на Бахмут. Поки ж тривають бої за Сєвєродонецьк.

26 червня – дата нереальна

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай доволі скептично ставиться до ймовірності захоплення всієї області російською армією до 26 червня.

"Що стосується дат загалом, за нашою інформацією, дати росіяни не озвучують ніякі. Я взагалі не розумію, звідки в них взялася дата 26 червня. Тому що дат було дуже багато. Ми ж пам'ятає момо і "Київ та три – чотири дні", і в нас парад провести 9 травня. Потім 10 червня, 12 червня, коли святкують "дно Росії". Багато дат було різних", – заявив Сергій Гайдай.

Він запевнив, що ні 24 червня, коли буде чотири місяці з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України, ні 26 червня Луганська область не буде повністю під російською окупацією.

"І я можу з впевненістю сказати що Луганську область вони не пройдуть. На сьогоднішній день Луганська область їм як кістка в горлі, тому що це такий форпост, фортеця, яка сковує на собі велику кількість російських військ. Це раз. А в політичному плані росіяни не можуть виконати те, що вони озвучували давним-давно – вивести так звану "лнр" на адміністративні кордони Луганської області. І це теж великий мінус для них та деморалізуючий фактор. Тому 26 червня – дата нереальна. Не зможуть вони до 26 червня пройти Луганську область", – запевнив Сергій Гайдай.

За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області. Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

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