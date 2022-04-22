На Луганщині 2 депутатів підозрюються у колабораціонізмі

Луганська прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі двом депутатам Сватівської районної ради. Обоє співпрацюють з окупантами та бойовиками.

У березні двоє депутатів районної ради почали співпрацювати з російськими окупантами та бойовиками з квазіреспубліки. Колаборанти навіть отримали "посади".

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Одна з підозрюваних закликає працювати з окупантами

Тепер депутати Сватівської районної ради працюють з бойовиками і отримали від них "призначення на посаду" в квазіреспубліки. Одна з підозрюваних займається активною агітацією.

Колаборантка закликає місцеву владу співпрацювати з бойовиками. Її заяви транслюють у квазіреспубліці та російські ЗМІ.

За цей злочин їм загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з позбавлення права обіймати певні посади або від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

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