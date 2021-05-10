Гвинтівка, пістолет, набої: на Луганщині у чоловіка вилучили арсенал

У Луганській області поліцейські отримали виклик щодо домашнього насилля. Проте приїхавши на місце, правоохоронці виявили у місцевого мешканця чималий арсенал зброї.

Інцидент трапився у Лисичанську. Патрульні спочатку у домівці, куди й прибули на виклик, натрапили на бойову гвинтівку. Проте на цьому знахідки не завершились.

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У 61-річного чоловіка було ще чимало зброї та боєприпасів.



Зокрема, вилучили:

карабін СКС з патронами до нього,

РПГ-7В, РПГ-22,

стартовий та маршовий двигуни для багаторазового відстрілу гранат,

газовий пістолет,

магазин до АК,

захисний кожух для відстрілу.

Усе це чоловік сховав у льосі на власному подвір'ї.

Власник арсеналу поки перебуватиме під вартою

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Власника арсеналу затримали, наразі він перебуватиме під вартою. Поки що слідчі з'ясовують, звідки чоловік взяв стільки зброї і навіщо вона йому знадобилась.

Дивіться на фото, що знайшли у жителя Лисичанська / Фото Нацполіції: