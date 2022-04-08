З Луганщини евакуювали 1,5 тисячі людей: з них пацієнти хоспісу в Кремінній
Джерело:телеграм-канал Сергій Гайдай
Понад 1500 луганчан прямують до Центру та Заходу України. Крім того, вдалося вивезти пацієнтів із Кремінної, звідки напередодні відкинули російські війська.
Про це 8 квітня повідомив очільник Луганської ОДА / ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що місцеве управління намагатиметься евакуйовувати цивільне населення до останнього.
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Скільки осіб евакуювали 8 квітня
Як повідомляє Гайдай, з кожним днем через посилення обстрілів евакуювати луганчан стає все важче.
Обстріли посилюються в кожному населеному пункті, росіяни руйнують залізничне сполучення, спрямували ракети по вокзалу в Крамарську,
– розповідає очільник ОВА.
Він додає, що окупанти не жаліють нікого – ані дітей, ані жінок, ані людей похилого віку. Проте сьогодні від "руського миру" врятували ще 1,5 тисячі мешканців області.
За даними Гайдая:
- з Сєвєродонецька сьогодні евакуйовані 217 осіб,
- з Лисичанська – 465 осіб,
- з Гірської громади – 640 осіб,
- з Кремінної – 155 осіб (серед яких останні 24 пацієнти хоспісу),
- з Рубіжного – 30 осіб.
Як відбувалася евакуація / Фото телеграм-канал Сергій Гайдай
Зазначимо, що російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Луганському напрямку. За словами Гайдая, 7 квітня з 4 ранку і до вечора тривав бій за Рубіжне.
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