На Луганщині хімічне підприємство зливало небезпечні відходи у Сіверський Донець

На Луганщині посадовці одного з великих хімічних підприємств ледь тривалий час забруднювали найбільшу річку східної України. Вони зливали тони небезпечних відходів у Сіверський Донець.

На щастя, на інцидент швидко відреагували співробітники Служби безпеки України. Вони викрили посадовців у значних порушеннях екологічного законодавства.

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Як відбувалося забруднення річки

Виробництво заощаджувало на ремонті та модернізації очисних споруд і зливало тони небезпечних відходів у Сіверський Донець. А щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, посадовці занижували об'єми шкідливих викидів.

За висновками проведеної експертизи, рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий рівень у 15 разів, азоту амонійного – у 5 разів. Задокументовано і значне перевищення нафтопродуктів, магнію, сульфатів, фосфатів тощо.

За даними слідства, лише за пів року хімічне виробництво завдало навколишньому середовищу шкоду на суму понад 270 тисяч гривень,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Яке покарання світить порушникам закону

Наразі одному з керівників повідомили про підозру за статтею 242 про порушення правил охорони вод. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати: