На Луганщині обстрілами перебило газопровід і горіла трансформаторна підстанція

Окупанти знову завдали удару по Луганській області. Під артилерійську атаку зокрема потрапило Гірське.

Через обстріли у Гірській громаді горіла трансформаторна підстанція. Також окупанти перебили магістральний газопровід.

До теми Росіяни знову вдарили по Луганщині: 8 загиблих та страшні руйнування

Приблизно 5,5 тисяч жителів залишилися без газу

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зауважив, що окупанти сильно пошкодили інфраструктуру – магістральний газопровід високого тиску.

Без блакитного палива залишились орієнтовно 5,5 тисяч абонентів Гірської та Попаснянської громад,

– наголосив Гайдай.

Через дії окупантів загорілася трансформаторна підстанція. Наразі полум'я вдалось ліквідувати.

Вчора, 23 квітня, російські військові вбили 6 жителів громади та зруйнували низку будинків.

Гайдай відзначив, що понад 113 тисяч абонентів наразі залишаються без газопостачання, без світла – понад 114 тисяч споживачів.

Важливо – ранкове зведення Генштабу ЗСУ за 24 квітня: дивіться відео