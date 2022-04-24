На Луганщині обстрілами перебило газопровід і горіла трансформаторна підстанція
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Окупанти знову завдали удару по Луганській області. Під артилерійську атаку зокрема потрапило Гірське.
Через обстріли у Гірській громаді горіла трансформаторна підстанція. Також окупанти перебили магістральний газопровід.
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Приблизно 5,5 тисяч жителів залишилися без газу
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зауважив, що окупанти сильно пошкодили інфраструктуру – магістральний газопровід високого тиску.
Без блакитного палива залишились орієнтовно 5,5 тисяч абонентів Гірської та Попаснянської громад,
– наголосив Гайдай.
Через дії окупантів загорілася трансформаторна підстанція. Наразі полум'я вдалось ліквідувати.Нагадаємо! Вчора, 23 квітня, російські військові вбили 6 жителів громади та зруйнували низку будинків.
Гайдай відзначив, що понад 113 тисяч абонентів наразі залишаються без газопостачання, без світла – понад 114 тисяч споживачів.
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