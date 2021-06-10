На Луганщині оголосили про підозру учасникам банди бойовиків: вони – у розшуку

На Луганщині одразу 12 членам злочинної організації повідомлено про підозру. Вони діяли під час захоплення окупантами території області та скоювали тяжкі та особливо тяжкі злочини.

У травні 2014 року луганчанин організував злочинну групу, до складу якого увійшли одразу 12 осіб. Сам чоловік перебував в так званій "козацькій національній гвардії всевеликого війська Донського імені Платова".

Читайте також Бойовики і люди з санкційних списків незаконно легалізувалися в Україні через масштабну схему

У бойовиків був цілий арсенал зброї

Бойовики роздобули зброю – автомат Калашникова, пістолети Макарова, кулемет на навіть снайперську гвинтівку. На злочини вони виїжджали одразу кількома машинами.

Зловмисники силою утримували людей

Так у липні 2014 року зловмисники, одягнуті в камуфляж, напали на мешканця Лисичанська. У чоловіка відібрали 30 тисяч гривень та автомобіль. Потерпілого побили та прострелили ногу з пістолета. Жертві нападників вдалось на ходу вистрибнути з багажника автомобіля, у якому його везли. Після цього чоловік потрапив до лікарень.

У схожий спосіб вони скоїли напади на ще 5 жителів Лисичанська та Попаснянського району. Їх утримували силою та примушували рити окопи та траншеї.

Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне поводження з вогнепальною зброєю, викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинення розбійного нападу, угон автотранспорту, створення не передбачених законом збройних формувань та порушення законів та звичаїв війни. Усіх учасників банди оголошено в розшук.

До теми СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю, який залишили бойовики Гіркіна

Діяльність угруповання зупинили наприкінці липня 2014

Діяльність злочинців зупинили наприкінці липня 2014 року, коли цю територію українські військові звільнили від окупантів.