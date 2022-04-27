На Луганщині окупанти мобілізують на передову студентів вишів

На окупованих територіях Луганської областей чоловіків у віці від 18 до 60 років масово примушують воювати на боці росіян. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Путіну бракує гарматного м’яса

Низка експертів відзначають, що Росія може оголосити загальну мобілізацію. В іншому випадку окупаційним силам просто не вистачить особового складу.

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Утім, загальну мобілізацію в Росії може оголосити лише президент Російської Федерації Владімір Путін. Варто зауважити, що згідно з законодавством країни-окупанта, загальна мобілізація можлива лише за умови зовнішньої агресії та ведення бойових дій на території Росії. Але наразі подібного наказу немає.

Разом із тим, можу констатувати катастрофічну нестачу живої сили як окупаційних військ, так і відповідно 1-го й 2-го армійських корпусів так званих "республік".

Заяви Путіна про те, що Росія має в своєму розпорядженні достатні сили і кількість професійних військових для виконання поставлених завдань, не відповідають дійсності.

"Мобілізація" в "ЛНР"

Нагадаю, 19 лютого ватажок терористичного угрупування "ЛНР" Пасічник підписав "указ" про загальну мобілізацію. Згідно "указу", представники окупаційної адміністрації примусово мобілізують чоловіків від 18 до 55 років.

Один з епізодів"мобілізації" в "ЛНР" / Скриншот

Примітно, що цим же "указом" Пасічник встановив заборону виїзду за межі "республіки" чоловікам призовного віку, навіть на територію Росії. Мобілізуються всі чоловіки від 18 до 55 років, незалежно від наявності у них бойового досвіду та військової спеціальності. Якщо місцевий мешканець не перебуває на військовому обліку і не отримав повістку, але підпадає під вікові критерії, він все одно має прийти у військкомат.

Ухилення від мобілізації передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Відповідно до "закону" так званої "ЛНР" "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в "ЛНР" керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти військовому комісаріату та забезпечувати оповіщення та явку працюючих на цих підприємствах громадян, які підлягають призову на військову службу з мобілізації на збірні пункти або у військові частини.

Крім того, посадовці підприємств несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них зобов'язань у галузі мобілізації.

Воєнний злочин

Звертаю увагу, що так звані "військкомати" розгорнуті й на тих територіях Луганської області, які ще донедавна перебували під контролем ЗСУ. Загарбники вдаються до мобілізації навіть студентів вищих навчальних закладів.

Фактично, окупанти кидають на передову людей, які навіть не вміють тримати зброю в руках, зокрема, студентів вишів.

І навіть відомий терорист Ігор Гіркін визнав катастрофічний рівень підготовки мобілізованих з ОРДЛО чоловіків. За його словами, лише половина "рашистів" насправді здатна тримати в руках автомат.

Нагадаю, 9 березня Міністерство оборони Росії визнало, що у війні в Україні беруть участь солдати-строковики. Вартість життя загиблих бійців в Росії оцінили в 5 мільйонів рублів.