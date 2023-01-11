Окупанти готують теракт на Луганщині, аби звинуватити ЗСУ, – Центр нацспротиву

Російські окупанти продовжують атакувати мирне населення України. Незабаром на Луганщині загарбники планують обстріляти один з медзакладів.

В обстрілі ворог хоче звинуватити Збройні Сили Україні. Таким чином, окупанти продовжують творити безлад на тимчасово окупованих територіях.

Тактику зі звинувачення ЗСУ окупанти використовують вже давно. Спочатку вони попереджають про конкретний обстріл, звинувачують наших захисників, а потім таки завдають удару.

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Окупанти готують теракт на Луганщині

Як стало відомо, на окупованій Луганщині окупаційна влада має проблеми з мирним населенням. Наразі у регіоні загострена гуманітарна криза.

Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги,

– розповіли у Центрі нацспротиву.

Щоб показати ЗСУ у поганому світлі, окупанти планують влаштувати обстріл однієї з лікарень Луганщини, де перебувають мирні люди. Таким чином, загарбники хочуть завдати ракетного удару саме по відділенню з цивільними.

"Окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста аби мати інформацію для своїх пропагандистських матеріалів та цинічно маніпулювати громадянами на тимчасово окупованих територіях", – наголосили експерти.

Загарбники готують списки школярів для мобілізації

Мешканців тимчасово окупованих територій закликають бути уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури, оскільки ворог може завдати ракетного удару будь-коли. За можливості, виїжджайте на підконтрольні Україні території.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти наказали дітям 2005 – 2006 року народження на тимчасово окупованих територіях стати на так званий "обов’язковий військовий облік". Наразі це відбувається на захоплених Луганщині та Донеччині.

У такий спосіб загарбники формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році.