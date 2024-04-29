Окупанти збільшили штурми та обстріли Луганської області

На Луганщині фіксують збільшення штурмів та обстрілів ворогом. Мета російських військ відома – вийти на адміністративну межу області.

Про ситуацію на цьому напрямку фронту розповідає 24 Канал з посиланням на дані Генштабу, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Луганської ОВА.

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Зокрема, головнокмандувач повідомив, що ситуація на фронті загалом загострилась. За його словами, армія Росії намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту. Відтак, зосередила основні зусилля на декількох напрямках, маючи значну перевагу в силах та засобах.

Сирський зазначив, що упродовж останнього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка "динамічно змінювалась": окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби.

Ворог хоче вийти на межу Луганської області

На Луганщині армія Росії намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів.

"Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області", – повідомив Сирський.

Кількість обстрілів збільшилась

Про явне збільшення штурмів та обстрілів російських військ на Луганщині повідомив і голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Загарбники значно збільшили кількість штурмів і обстрілів наших позицій та населених пунктів", – зазначив він.

Очільник ОВА уточнив, що за минулу добу атаки зазнали Новоєгорівка, Стельмахівка, а бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі.

Крім того, під вогонь росіян потрапили Греківка, Невське, Куземівка, Стельмахівка, Макіївка.

, окупаційна влада у так званій "ЛНР" наразі заборонила проведення масових заходів. Відтепер на кожну подію, де планують зібратися понад 50 осіб, потрібен дозвіл місцевих осередків фсб, міністерства внутрішніх справ, військової комендатури.