Нижчий сорт: на кордоні Росії та окупованої Луганщини вимагають міграційні картки

На Луганщині російські загарбники влаштовують повний безлад. Вони вимагають заповнювати міграційну картку іноземця.

Так, окупанти раніше демонстрували низку затверджених документів щодо ліквідації кордону між Луганщиною та територією Росії. Однак час перебування людей на митницях відтоді не зменшився.

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Окупанти вимагають міграційні карти на Луганщині

При в’їзді в Росію є обов’язковою до заповнення міграційна картка. До того ж на кордоні загарбники перевіряють транспорт та інші документи.

Таким чином, мешканців так званої псевдореспубліки "ЛНР" окупанти сприймають як іноземних громадян.

Що відбувається на Луганщині

Російський уряд спрямовує понад один мільярд рублів на забезпечення роботи виїзних медичних бригад та багатофункціональних шпиталів на окупованих територіях. Також планується сформувати зі спеціалістів цих структур виїзні бригади та організувати польові госпіталі.

До речі, лікарні на Луганщині переповнені пораненими окупантами. Деякі з медзакладів переобладнали під казарми. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. Водночас керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів.

Окрім цього, військове керівництво росіян намагається оперативно відновлювати свої підрозділи. Так, у Кадіївці працює військово-лікарська комісія загарбників. Там визнають придатними поранених окупантів для подальшого їхнього повернення до строю.

Росіяни розробляють нові тактики

Нещодавно очільник ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни не припиняють наступати. Ворог намагається якщо не щодня, то через день "продавити" українську оборону.

До того ж окупанти застосовують таку тактику, що наступи проводять більше вночі.

"Ймовірно, хтось там розробляє певні нові тактичні заходи, тому вони експериментують", – наголосив Гайдай.