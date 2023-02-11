На Луганщині партизани знищили устаткування управління залізницею: вибухове відео

Українські партизани продовжують боротися з російською навалою. Чергова "неприємність" для окупантів трапилася на Луганщині.

Луганські патріоти плідно попрацювали на ділянці залізничного сполучення Щастя-Старобільськ в районі міста Щастя. Як наслідок – знищено устаткування окупантів.

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Потяги росіян більше не поїдуть

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що загарбники не зможуть підвозити свої БК залізницею.

Шляхом підпалу партизани знищили устаткування автоматизованого управління залізницею. Розподільча шафа на залізничній колії палало довго і яскраво.

До слова, вона на тиждень вивела з ладу можливість перекидання особового складу чи боєкомплекту залізницею. Росіяни знову перейшли на фури, що, в принципі, дає певну затримку у перекиданні

Партизани знищили устаткування окупантів: дивіться відео

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