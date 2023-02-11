На Луганщині партизани знищили устаткування управління залізницею: вибухове відео
Джерело:Сергій Гайдай
Українські партизани продовжують боротися з російською навалою. Чергова "неприємність" для окупантів трапилася на Луганщині.
Луганські патріоти плідно попрацювали на ділянці залізничного сполучення Щастя-Старобільськ в районі міста Щастя. Як наслідок – знищено устаткування окупантів.
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Потяги росіян більше не поїдуть
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що загарбники не зможуть підвозити свої БК залізницею.
Шляхом підпалу партизани знищили устаткування автоматизованого управління залізницею. Розподільча шафа на залізничній колії палало довго і яскраво.
До слова, вона на тиждень вивела з ладу можливість перекидання особового складу чи боєкомплекту залізницею. Росіяни знову перейшли на фури, що, в принципі, дає певну затримку у перекиданні
Партизани знищили устаткування окупантів: дивіться відео
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- На Білогорівському напрямку росіяни намагаються накопичувати боєкомплект для масованого артобстрілу. Але наші Сили оборони все це бачать та завдають вогневого ураження. За останні декілька днів було знищено 2 склади.
- ЗСУ знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор". Росіяни лякали ним Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Виявилось, що він не такий вже й "невразливий".
- За словами Гайдая, найважча ситуація на фронті зараз у напрямку Кремінної. Росія веде активні наступальні дії та підключає важку техніку, але українські воїни контролюють ситуацію.
- Загарбники стягують на Луганщину свої резерви. Російські окупанти активно готуються до нового наступу на Луганському напрямку. Повторне вторгнення може початись вже після 15 лютого.
- Посадовець додав, що зараз ЗСУ обороняються, але коли отримають важке озброєння, то зможуть здійснювати контрнаступ та розбивати російські війська.