На Луганщині повідомили про підозру держслужбовиці, яка пішла на роботу до окупантів
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Офіс Генпрокурора повідомив підозру держслужбовиці на Луганщині, яка пішла на роботу до окупантів – обійняла посаду в псевдопрокуратурі на окупованій території.
Службовиця одного з відділів Старобільської окружної прокуратури на Луганщині добровільно погодилась на посаду в незаконних правоохоронних органах.
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За даними слідства, співробітниця пройшла співбесіду з представниками псевдореспубліки на Луганщині з метою переходу на сторону окупанта.
У ході "працевлаштування" жінка надала згоду на добровільний вступ до лав новоствореної незаконної "структури" та присягла на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці",
– повідомили в Офісі Генпрокурора.
Їй вже оголосили підозру, наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваної.
До слова, на Харківщині депутат селищної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. В Офісі Генпрокурора йому вже повідомили про підозру.
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