На Луганщині прикордонники "дали тягла" окупантам і вигнали їх за околиці міста
12 березня 2022 , 14:23Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
На Луганщині наші прикордонники прогнали рашистів з українського міста. Одного орка взяли у полон.
Наші захисники знищили кілька одиниць ворожої техніки. Також вони взяли на озброєння російську БРДМ.
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Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у орків є втрати в живій силі,
– мовиться у повідомленні.
На фото з місця події видно, що прикордонники – у веселому настрої та радіють, що прогнали терористів геть.
У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують боронити нашу землю та демонструють ворогу давню істину: "Хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже".
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